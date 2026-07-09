مواجهتان خليجيتان تختبر الدرعية

اتفقت إدارة نادي الدرعية على خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراتين تجريبيتين أمام العين الإماراتي والريان القطري، ضمن برنامج المعسكر الإعدادي في إسبانيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وذلك وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتأتي المباراتان ضمن البرنامج الذي أعده البرتغالي برونو لاج، مدرب الفريق الجديد، للوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق أفكاره الفنية، قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي، الذي يسجل فيه الدرعية ظهوره الأول تاريخيًا بعد صعوده الموسم الماضي.



ويمتلك المدرب البرتغالي سجلًا تدريبيًا بارزًا، يتقدمه قيادته بنفيكا إلى لقب الدوري البرتغالي موسم 2018-2019، إلى جانب تجارب مع ولفرهامبتون الإنجليزي وبوتافوجو البرازيلي.



ويختبر الدرعية جاهزيته بمنافسة العين أحد أبرز أندية الإمارات، بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا 2024 والريان الذي أنهى ترتيب الموسم الماضي في المركز الثالث.

يشار إلى أن الدرعية يبدأ معسكره الخارجي في السويد الأحد المقبل على أن ينتقل إلى إسبانيا 26 من الشهر ذاته.