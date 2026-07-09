بعد المستويات المونديالية.. مصر تجدد قصة حسن

أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء موافقة مجلس الإدارة على تجديد التعاقد مع حسام حسن مدرب المنتخب الأول، وإبراهيم حسن مدير الكرة بحسب ما كشف في بيان رسمي.

وبين أنه جاءت الموافقة في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب المصري والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية .

وأوضح رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه المقبل، وذلك فور وصول بعثة المنتخب إلى مصر.

وعين حسن في قيادة الدفة الفنية المصرية فبراير 2024 بعد أن نجح في بلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا الماضية إلا أنه خرج أمام السنغال بالخسارة 0-1.

وأمطرت الإطراءات بالمدرب المصري بعد المستويات المثيرة التي قدمها لاعبيه في كأس العالم 2026 الجارية إثر عبور دور المجموعات وتسجيل أول انتصار مونديالي لأبناء جلدته أمام نيوزيلندا قبل أن يتخطى أستراليا في دور الـ32 بركلات الترجيح ثم الخسارة القاسية أمام الأرجنتين 3-2 إذ كان يتقدم بثنائية نظيفة حتى الدقيقة 79.

يذكر أن حسن دخل عالم التدريب 2008 في العام ذاته الذي اعتزل فيه من بوابة فريق المصري، ثم أشرف على الزمالك، فمنتخب الأردن، والبور سعيدي، وبيراميدز، ومودرن فيوتشر، وأخيرًا «الفراعنة».