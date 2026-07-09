نهائي المونديال.. بيبر ينضم إلى مادونا وشاكيرا

انضم الكندي جاستن بيبر، مغني البوب، إلى قائمة الفنانين المشاركين في أول عرض موسيقي بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم 2026، وفقًا لما أفاد به المنظمون، الأربعاء، والذين أكدوا أيضًا أن مدة العرض ستبلغ 11 دقيقة.

وينضم بيبر إلى كل من مادونا، وشاكيرا، وفرقة الكاي بوب الكورية الجنوبية «بي تي إس»، في العرض المستوحى من استراحة نهائي دوري «سوبر بول»، في 19 يوليو الجاري على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرزي الأميركية.

ويتولى نجم فرقة «كولدبلاي» كريس مارتن الإدارة الفنية لهذا العرض الذي ينظم للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وتنص قوانين كرة القدم على ألا تتجاوز استراحة ما بين الشوطين 15 دقيقة، ما يعني أن عرضًا موسيقيًا مدته 11 دقيقة قد يستدعي تمديد فترة الاستراحة، نظرًا للوقت اللازم لإعداد المسرح وإزالته.

لكن الإعلان الجديد بدد المخاوف التي أثارتها تقارير سابقة تحدثت عن احتمال امتداد العرض إلى نحو 25 دقيقة.

وكان جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وصف العرض بأنه سيكون «بلا شك أكبر مسرح في التاريخ»، متوقعًا أن يتابعه «نحو ملياري شخص» حول العالم.