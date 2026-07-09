إبسويتش تاون يضم إيمرسون 5 أعوام

أعلن إبسويتش تاون، العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، ضم المهاجم البرازيلي إيمرسون كوريا دا سيلفا من تولوز الفرنسي بعقد لمدة خمسة أعوام.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن إيمرسون صاحب الـ21 عامًا أصبح أول لاعب ينضم إلى الفريق تحت ‌قيادة المدرب ‌الجديد جاري ​أونيل، ‌وذلك ⁠في صفقة ​قياسية للنادي ⁠قيمتها 35.54 مليون دولار.

وقال إيمرسون في بيان نشره النادي: «فخور للغاية بالتوقيع مع إبسويتش تاون، لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا واثق من ⁠أنني اخترت النادي المثالي ‌لتحقيق هذا ‌الحلم».

وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي ​من أجل ‌الفريق في كل مباراة، وأنا ‌متشوق للبدء والتعرف على زملائي الجدد وكذلك المشجعين».

وسجل إيمرسون سبعة أهداف في 31 مباراة خلال موسمه الوحيد ‌مع تولوز بعد انضمامه إلى النادي الفرنسي في سبتمبر ⁠الماضي.

وقبل انتقاله إلى فرنسا، خاض المهاجم 13 مباراة مع أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، كما قضى فترة مع جوزتيبي التركي.

ويلتقي إبسويتش مع سندرلاند 22 أغسطس المقبل لدى عودته إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2001 بعد أن احتل ​المركز الثاني في ​دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.