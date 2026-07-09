النصر.. بوستيكوجلو يطلب مباراتين في أبها

تعمل إدارة نادي النصر على تأمين مباراتين تجريبيتين للفريق الأول لكرة القدم بطلب من الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، قبل المعسكر الخارجي في البرتغال ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن المدرب الأسترالي طلب خوض مواجهتين تجريبيتين خلال المرحلة الثانية من الإعداد التي تنطلق الاربعاء المقبل في أبها، سعيًا منه إلى الوقوف على لاعبيه قبل المغادرة إلى البرتغال للدخول في معسكر خارجي يمتد خلال الفترة من 25 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.

وفي السياق ذاته، رفع بوستيكوجلو نسق التحضيرات بحصة تدريبية مسائية في مركز «دار النصر» التدريبي، تركزت بشكل كبير على النواحي اللياقية، وسبقتها فحوصات طبية لمجموعة من اللاعبين.

وغاب الفرنسي محمد سيماكان وسالم النجدي عن التدريبات بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة حسب المصادر عينها.

ويتأهب الفريق النصراوي، حامل لقب دوري روشن السعودي، لموسم جديد حافل بالتحديات المحلية والقارية، إذ يخوض منافسات الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن دوري أبطال آسيا للنخبة.