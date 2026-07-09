«القيصر» يخلف أجيري في قيادة المكسيك

عيّن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الأربعاء، الدولي السابق رافايل ماركيز مدربًا للمنتخب الأول، بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030، وذلك خلفًا للمدرب خافيير أجيري الذي أقيل بعد الخروج من دور الـ16 بمونديال 2026.

وأوضح بيان الاتحاد المكسيكي أن ماركيز يضمن «استمرارية المشروع» الذي أطلقه أجيري عام 2024، والذي انتهى بخسارة المنتخب أمام إنجلترا في ثمن نهائي كأس العالم على أرضه 2-3.

وعمل ماركيز صاحب الـ 47 عامًا ضمن الجهاز الفني لأجيري خلال بطولة كأس العالم الجارية حاليًا.

وأضاف أن تعيين ماركيز يخطط أيضًا لتعزيز التطور الرياضي للمنتخب والاستعداد للاستحقاقات الدولية، وفي مقدمتها بطولة دوري فيكاكاف المقررة نهاية العام الجاري.

وخاض ماركيز الملقب بـ«قيصر ميتشواكان» خمس نسخ من كأس العالم «2002، 2006، 2010، 2014 و2018».