بروفيديل يحرس مرمى إنتر

أعلن إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع الحارس إيفان بروفيديل، ليكون الخيار الثاني خلف الإسباني جوسيب مارتينيز.

ووقّع بروفيديل، البالغ من العمر 32 عامًا، عقدًا يمتد حتى يونيو 2029 مع الـ«نيراتزوري».

وكان الحارس الذي مثّل إيطاليا دوليًا على مستوى منتخب ما دون 20 عامًا مرتبطًا بعقد مع لاتسيو منذ عام 2022، وخاض بقميصه 163 مباراة في مختلف المسابقات خلال المواسم الأربعة الماضية.

وتولى السويسري يان سومر حراسة مرمى إنتر منذ أغسطس 2023، قبل أن ينتهي عقده في نهاية يونيو الماضي.

وسيكون مارتينيز صاحب الـ28 عامًا الحارس الأول للفريق، بعدما شارك في 21 مباراة مع إنتر منذ انضمامه إليه كبديل لسومر.

وسبق لمارتينيز أن دافع عن ألوان لاس بالماس الإسباني بين عامي 2018 و2020، ثم لايبزيج الألماني بين 2020 و2022، قبل انتقاله إلى جنوى، حيث لعب بين عامي 2022 و2024.