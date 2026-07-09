الكويت يعيد حمدان ويتعاقد مع سانتوس

أعلن نادي الكويت، بطل الدوري الكويتي لكرة القدم، تعاقده مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس لقيادة الفريق الأول خلال موسم 2026-2027، خلفًا للمونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش الذي أنهى مشواره مع النادي بعد سلسلة من النجاحات المحلية والقارية.

ويصل سانتوس، صاحب الـ 49 عامًا، إلى الكويت بعد انتهاء تجربته مع الجيش الملكي المغربي، وقبلها حقق نجاحات بارزة مع بترو أتلتيكو الأنغولي، حيث قاده إلى إحراز ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري المحلي وثلاثة ألقاب في الكأس، إضافة إلى لقب كأس السوبر.

كما سبق له العمل مساعدًا لمواطنه جوزيه بيسيرو في عدة تجارب تدريبية.

ويأمل نادي الكويت في مواصلة النجاحات التي تحققت خلال فترة قيادة نيبوشا، بعدما حقق الفريق إنجازًا تاريخيًا في الموسم الماضي بإحراز لقب الدوري الكويتي للمرة الخامسة تواليًا والـ21 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة، كما توج بكأس التحدي الآسيوي ليحجز مقعده في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل.

وبدأت إدارة النادي مبكرًا في تدعيم صفوف الفريق، إذ أعلنت الأربعاء تعاقدها رسميًا مع اللاعب الدولي حسن حمدان، ليعود اللاعب إلى الدوري الكويتي بعد موسم قضاه في الدوري الأردني.

وبحسب مصادر عدة لوكالة فرانس برس، بات نادي الكويت قريبًا من إتمام صفقتين جديدتين بالتعاقد مع ثنائي العربي سلمان العوضي وعبد الله القرزعي.