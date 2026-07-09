جراحة الكتف تغيّب بيدارد عن شيكاجو

يغيب كونور بيدارد، لاعب الوسط في فريق شيكاجو بلاك هوكس، عن بداية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه الأيسر، الأربعاء.

وقال طبيب الفريق، مايكل تيري: «من المتوقع أن يتعافى بيدارد تمامًا في غضون أربعة أشهر تقريبًا».

وتعرض بيدارد، الذي سيبلغ 21 عامًا في 17 يوليو الجاري، للإصابة أثناء التزلج مع مجموعة من لاعبي دوري الهوكي الوطني الأسبوع الماضي في غرب كندا.

وتُعد هذه ضربة قوية لفريق شيكاجو الذي يسعى للخروج من عملية إعادة بناء مؤلمة.

سجل بيدارد أرقامًا قياسية في مسيرته بتسجيله 30 هدفًا و45 تمريرة حاسمة في 69 مباراة خلال موسمه الثالث في دوري الهوكي الوطني. غاب عن 12 مباراة بعد إصابته في كتفه الأيمن خلال مباراة خسرها فريقه 3-2 أمام سانت لويس في 12 ديسمبر الماضي.

وحقق فريق شيكاجو الموسم الماضي 29 فوزًا و39 خسارة و14 تعادلًا، محققًا تحسنًا بمقدار 11 نقطة، ولكنه لا يزال بعيدًا كل البعد عن المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية. احتل الفريق المركز 31 في دوري الهوكي الوطني (NHL) في كل من الأعوام الثلاث الماضية.