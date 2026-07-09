الاتفاق يبدأ المعسكر.. وينتظر هيندري والغنام

يدشن فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تدريباته، الخميس في معسكره الإعداداي بإسبانيا ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحضيرات للموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق وصلت الأربعاء إلى إسبانيا للدخول في معسكر يستمر حتى 28 من يوليو الجاري، ويتضمن خوض 4 مباريات تجريبية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وينتظر أن ينضم الإستكلندي جاك هيندري وخالد الغنام إلى المعسكر خلال الأيام المقبلة بعد نهاية إجازتهما الرسمية، عقب فراغهما من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

فيما يواصل الجنوبي إفريقي موهاو نكوتا والسلوفاكي ماريك روداك حارس المرمى برامجهم العلاجية والتأهيلية، على أن ينضما إلى المعسكر لاحقًا.

ويتزامن معسكر «النواخذة» مع معسكر آخر لفريق الاتفاق تحت 21 عامًا في إسبانيا أيضًا يمتد حتى 28 من الشهر الجاري بإشراف المدرب الإسباني خوسيه ماتايكس استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.