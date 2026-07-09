سان جيرمان وأتلتيكو يتفقان على صفقة لي كانج

توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم الكوري الجنوبي لي كانج إن إلى صفوف النادي الإسباني الموسم المقبل، وفق ما أفاد به مصدر قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس، الأربعاء.

وأوضح المصدر أن قيمة الصفقة تقترب من 45 مليون دولار أميركي من دون احتساب المكافآت، مشيرًا إلى أن الناديين كانا قد اقتربا من إتمام الاتفاق منذ الإثنين الماضي، قبل أن تبقى بعض التفاصيل الصغيرة قيد التسوية.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قال بشأن مستقبله: «إذا طلب اللاعب الرحيل ووصل عرض جيد، كما هو الحال مع جميع اللاعبين، يمكنه المغادرة، لكن يجب تحقق هذين الشرطين، وإلا فإنه سيبقى».

وانضم لي كانج-إن إلى سان جيرمان عام 2023، وكان يتبقى في عقده عامان، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه لاعبًا أساسيًا تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، على غرار المهاجم البرتغالي جونزالو راموس الذي غادر النادي هذا الصيف أيضًا لينضم إلى ميلان الإيطالي.

ولم يشارك لاعب الوسط والجناح الكوري صاحب الـ 25 عامًا في أي دقيقة بدوري أبطال أوروبا منذ إياب الدور ربع النهائي. وقبل ذلك، شارك بديلًا في المباريات القارية الأخرى، وكان أساسيًا أمام بايرن ميونيخ الألماني في نوفمبر الماضي خلال الخسارة 2-1.