التدريب الرابع

خاض لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباتهم لليوم الرابع تواليًا في مركز «دار النصر»، الأربعاء ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ النصر)