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التدريب الرابع

2026.07.09 | 01:46 am
خاض لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباتهم لليوم الرابع تواليًا في مركز «دار النصر»، الأربعاء ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ النصر)
التدريب الرابع

التدريب الرابع

التدريب الرابع

التدريب الرابع

التدريب الرابع