تحضيرات فرنسية

أدى لاعبو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، تحت قيادة ديديه ديشامب، حصة تدريبية ختامية في جامعة بنتلي، تحضيرًا لمواجهة المنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، الأربعاء (وكالات)