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تحضيرات فرنسية
2026.07.09 | 01:52 am
أدى لاعبو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، تحت قيادة ديديه ديشامب، حصة تدريبية ختامية في جامعة بنتلي، تحضيرًا لمواجهة المنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، الأربعاء (وكالات)
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