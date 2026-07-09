«فيفا» يرفض إلغاء «صفراء» أوليسيه

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاستئناف الذي تقدم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسيه خلال الفوز على الباراجواي 1-0 في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بحسب ما صرّح مدرب «الديوك» ديدييه ديشامب الأربعاء.

وكان أوليسيه، أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، قد حصل على الإنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت توترًا كبيرًا في فيلادلفيا، عقب احتكاكه بلاعب الباراجواي ماتياس غالارسا.

وقال ديشامب، خلال مؤتمر صحافي في فوكسبورو عشية مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي: «البطاقة الصفراء لم تتغير. تلقينا صباحًا إخطارًا من فيفا يفيد بتثبيت القرار».

وأظهرت الإعادات التلفزيونية وجود احتكاك محدود بين اللاعبين، إذ وضع أوليسيه إصبعه أمام فمه، قبل أن يسقط جالارسا أرضًا مدعيًا تعرضه لضربة في الوجه.

ويأتي هذا القرار بعد الضجة التي ​أثارها قرار الفيفا بتعليق عقوبة ​الإيقاف لمباراة واحدة المترتبة على حصول اللاعب الأمريكي فولارين بالوجون على بطاقة حمراء، وذلك إثر تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد تثبيت الإنذار، بات أوليسيه مهددًا بالإيقاف عن الدور نصف النهائي في حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة المغرب، إذا نجحت فرنسا في التأهل، حيث تواجه الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا.

ويواجه كل من برادلي باركولا ومانو كونيه المصير ذاته، بعدما حصلا أيضًا على بطاقات صفراء في مباراة الباراجواي.