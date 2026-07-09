كورتوا: نحلم بالمفاجأة أمام الإسبان

أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، قدرتهم على تحقيق مفاجأةٍ في اللقاء أمام إسبانيا ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026، والإطاحة بـ "الماتادور"، الجمعة.

وقال حارس فريق ريال مدريد الإسباني قبل الحصة التدريبية، الخميس: "الكل في فريقنا يدرك أن هذا الأمر ممكنٌ. أعتقد أننا نمتلك تشكيلةً قويةً، وتتمتَّع بمقوِّماتٍ يجب على إسبانيا أن تأخذها في الحسبان. المفاجآت حاضرةٌ بكل بطولةٍ: في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس العالم".

وأضاف البلجيكي، بعد الفوز 4ـ1 على أمريكا المشاركة ‌في استضافة البطولة ‌في سياتل الإثنين: "هناك دائمًا مفاجآتٌ، وأعتقد أننا ‌يمكن ⁠أن نكون إحداها. ⁠إقصاء بطل أوروبا سيكون بالتأكيد مفاجأةً مدوِّيةً. الثقة موجودةٌ".

وتعثر منتخب بلجيكا في دور المجموعات، لكنَّه تصدَّر ترتيب مجموعته في النهاية بعد فوزها على نيوزيلندا 5ـ1 في الجولة الأخيرة عقب التعادل أمام مصر، وإيران.

وفي الدور التالي، تخطى عقبة السنغال بصعوبةٍ حيث عوَّض تأخره بهدفين قبل خمس دقائق من النهاية، ووصل بالمباراة ⁠إلى الوقتين الإضافيين قبل أن يفوز 3ـ2 بركلة ‌جزاءٍ في الأنفاس الأخيرة.

وتابع كورتوا: "شعر ‌الكثيرون بخيبة أملٍ تجاهنا، لكننا صحَّحنا الأوضاع. نحن نتطوَّر بمرور ‌الوقت، لكن إسبانيا هي المرشَّحة بالطبع. هم ممتازون في الاستحواذ، وعندما يفقدون ‌الكرة، يضغطون سريعًا. هنا يكمن المفتاح، معرفة كيفية استغلال المساحات خلف دفاعهم بسرعةٍ".

وكان البديل ميكل ميرينو قاد إسبانيا إلى الفوز 1ـ0 في دور الـ 16 عندما سجَّل هدفًا في شباك البرتغال في الدقيقة 91، الإثنين.

وأكد الحارس، أن الهدف في مرمى البرتغال يُبرز مكامن قوتهم، مشيرًا إلى أن الإسباني لامين يامال ⁠موهوبٌ ⁠للغاية في وضع لاعبٍ ضد لاعبٍ، فهو سريعٌ ورشيقٌ، ويمكنه تجاوز عددٍ من اللاعبين إذا لزم الأمر.

ويعرف كورتوا، المصنَّف بين أفضل حرَّاس المرمى في العالم، كل شيءٍ عن التهديد الإسباني حيث لعب في صفوف أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وعن ذلك قال: "عشت في إسبانيا 11 عامًا، وهي فترةٌ طويلةٌ بلا شكٍّ. هناك تسير الحياة بوتيرةٍ أكثر هدوءًا كما أن الطقس أفضل، لكنني في النهاية ما زلت بلجيكيًّا".

واستطرد: "إسبانيا بمنزلة بيتي الثاني، وسأستمر في العيش هناك على الأرجح بعد نهاية مسيرتي الاحترافية. لدي أيضًا طفلان يميلان بطبيعتهما إلى الثقافة الإسبانية أكثر من البلجيكية، لكن في نهاية الأمر مباراة الغد تتمحور بالكامل حول بلجيكا".