سارة تعتزل قبل تحدي لوس أنجليس

أعلنت البريطانية سارة ستوري اعتزالها المنافسات الدولية، الخميس، مستبعدةً مشاركتها بدورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجليس عام 2028.

وتعتزل اللاعبة، البالغة 48 عامًا، التي بدأت مسيرتها البارالمبية في السباحة قبل أن تنتقل إلى رياضة الدرَّاجات، ‌وفي رصيدها 30 ‌ميداليةً بارالمبية، حصدتها بتسع ⁠دوراتٍ، ما يجعلها أنجح ⁠لاعبةٍ بارالمبيةٍ بريطانيةٍ على مر العصور.

وقالت ستوري في بيانٍ: "أنا محظوظةٌ للغاية لقضاء 35 عامًا بوصفي رياضيةً دوليةً. لا أكاد أصدق أن حلم طفولتي في أن أكون رياضيةً أطول فترةٍ ⁠ممكنةٍ قد قادني إلى ‌المشاركة في ‌تسع دوراتٍ بارالمبيةٍ، ومنحني فرصًا عبر عديدٍ ‌من الأحداث الرياضية".

وفازت ستوري بخمس ‌ميدالياتٍ ذهبيةٍ بارالمبيةٍ في السباحة قبل أن تضيف 14 ذهبيةً أخرى في الدرَّاجات.

وأوضحت أن قرارها بالابتعاد لم يكن ‌مدفوعًا بحدود قدراتها البدنية، بل برغبتها في تولي دورٍ أوسعَ ⁠لتطوير ⁠الرياضات البارالمبية.

وتابعت: "أثق تمامًا في قدرتي على الوقوف عند خط الانطلاق في لوس انجليس، وأنا واثقةٌ من الدفاع عن لقبين، أحرزتهما في باريس، ومع ذلك، أعتقد أن في إمكاني الآن تقديم تأثيرٍ أكثر إيجابيةً من خلال الاستفادة من أدوارٍ وفرصٍ جديدةٍ، تسمح لي بالدفاع عن الرياضة البارالمبية والتغطية الإعلامية التي تستحقها".