الإنجليز يقطعون خطوط إمداد هالاند

يقف أحد أكثر المهاجمين رهبة في عالم كرة القدم حائلًا بين المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، وبلوغ الدور نصف نهائي كأس العالم، لكن الجانب المطمئن بالنسبة إلى فريق المدرب توماس توخيل يتمثل في أن قلة من المنتخبات تعرف إيرلينج هالاند جيدًا كما يعرفه اللاعبون الإنجليز.

وأمضى المهاجم النرويجي الهداف الأعوام الأربعة الماضية في إرهاب دفاعات الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي، مسجلًا الأهداف بمعدلات استثنائية، ليصبح ‌منافسًا مألوفًا للعديد ‌من لاعبي المنتخب الإنجليزي.

ويجمع هالاند، صاحب الـ25 عامًا، بين القوة ​البدنية ‌والسرعة ⁠والفاعلية الكبيرة أمام ​المرمى، ⁠وهي صفات تجعله مصدر تهديد دائم. ومع تسجيله سبعة أهداف في البطولة حتى الآن، تدرك إنجلترا أن منحه أي مساحة خلال مواجهة السبت المقبل في ميامي قد يكون مكلفًا للغاية.

وعندما سُئل مورجان روجرز، لاعب وسط إنجلترا، عن كيفية إيقاف هالاند، رد ضاحكًا: «هل سبق لأحد أن أوقف إيرلينج هالاند؟ لست متأكدًا من ذلك، لكننا سنحاول».

وأضاف للصحافيين، الأربعاء: «لاعب مذهل بحق، ما يحققه من أرقام وإنجازات ⁠يعكس مدى جودته، ربما يتعين علينا التركيز على الحد من ‌الكرات التي تصله، وتقليص الفرص التي ‌يحصل عليها، لأنه قاتل أمام المرمى».

ونجح أستون فيلا، ​فريق روجرز، في حرمان هالاند من ‌التسجيل خلال آخر أربع زيارات لمانشستر سيتي إلى ملعب فيلا بارك، على الرغم من ‌أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أرجع ذلك جزئيًا إلى التوفيق.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن المنتخب النرويجي يضم عناصر خطيرة أخرى، مثل مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، القادر على صنع الفارق.

وستدخل إنجلترا المباراة بثقة كبيرة بعد فوزها المثير 3ـ2 ‌على المكسيك في دور الـ 16، على الرغم من خوضها معظم اللقاء بعشرة لاعبين، في مباراة قدم خلالها المنتخب واحدًا من أفضل ⁠عروضه في كأس ⁠العالم خلال الأعوام الأخيرة.

وعاد المنتخب الإنجليزي إلى مقره في كانساس سيتي خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، عقب مباراة قال روجرز إنها استنزفت اللاعبين بدنيًا وذهنيًا.

وأردف: «كانت الرسالة الأساسية في أول حصة تدريبية بعد العودة أننا نريد مواصلة الانتصارات والمضي قدمًا في البطولة. ما زال بإمكاننا التطور والتحسن».

وبدأ لاعبو المنتخب الإنجليزي سعداء بعودة جوردان هندرسون، لاعب الوسط المخضرم، إلى المعسكر، بعد خضوعه لجراحة في الذراع، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال احتفالات ما بعد المباراة في مكسيكو سيتي.