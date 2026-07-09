المغرب وفرنسا.. ذكريات متجددة وثأر مُرتقب

يتجدد الموعد بين المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم أمام نظيره المغربي، حين يلتقيان مساء الخميس على ملعب «جيليت» بالقرب من بوسطن، في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي من مونديال 2026، المنظم في أمريكا الشمالية.

وحقق المنتخب المغربي إنجازًا غير مسبوق بالنسبة لفريق عربي وإفريقي حين وصل بمونديال 2022 في قطر إلى دور نصف النهائي، قبل أن تنتهي المغامرة على يد كيليان مبابي ورفاقه في المنتخب الفرنسي، الذين خسروا النهائي أمام أرجنتين ليونيل ميسي بركلات الترجيح.

وبعد 30 يومًا من منافسات شهدت تسجيل 280 هدفًا في 96 مباراة، تقلص عدد المنتخبات من 48 إلى ثمانية، مع اقتراب حلم إحراز اللقب في النهائي المقرر في 19 يوليو الجاري، في إيست راذرفورد.

وفرضت فرنسا نفسها منذ بداية النهائيات أبرز المنتخبات المرشحة للقب، لكن الفريق المغربي المتألق بدوره سيحاول الثأر وبالتالي إنهاء مشوار ديدييه ديشان، مدرب «الديوك»، الذي سيغادر منصبه بعد رحلة امتدت 14 عامًا، أحرز خلالها لقب 2018، ووصل إلى نهائي 2022.

وأوضح ديشان، أحد ثلاثة رجال فقط فازوا بكأس العالم لاعبًا ومدربًا، أنه لا يفكر كثيرًا في إرثه الشخصي، قائلًا: «لا أفكر في ذلك إطلاقًا. في ذهني ومع طاقمي، الهدف فقط أن نفعل كل ما في وسعنا لكي تسير الأمور بشكل جيد. تركيزي على منتخب المغرب وعلى أن تسير الأمور لمصلحتنا».

وقلل مدرب فرنسا من المخاوف المتداولة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، وما قد يشكله ذلك من مشكلة لفريقه، عندما رُجح احتمالية إعادة سيناريو مونديال 2022، وإعادة المواجهة مرة أخرى بين المنتخبين، مضيفًا: «هناك دائمًا قرارات يمكن أن تثير الجدل، حسب الطرف الذي تنتمي إليه، لكن منافسنا المغرب. لا يمكنني عدّ الحكم خصمًا».

ويدخل ديشان التاريخ بقيادته مباراته رقم 25 في النهائيات، معادلًا الرقم القياسي، لكن تحقيق الفوز العشرين ليس مضمونًا، إذ إن ثلاثًا من هزائم فرنسا في كأس العالم هذا القرن «باستثناء ركلات الترجيح» جاءت أمام منتخبات إفريقية «3 من أصل 6».

وأظهر المغرب فعالية كبيرة في ثمن النهائي، بتسجيله ثلاثة أهداف من دون أن تهتز شباكه أمام كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، من خمس تسديدات فقط على المرمى.

ويقف «أسود الأطلس» وراء سلسلتي اللاهزيمة الوحيدتين لمنتخب إفريقي عبر خمس مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم.

ويمتلك المغرب الإمكانات لاختبار فريق ديشان، بفضل مزيج قوي من المهارات الفنية، والقوة البدنية، والذكاء التكتيكي تحت إشراف مدربه محمد وهبي.

ويواجه الفائز من مباراة الخميس في نصف النهائي المنتصر من مواجهة الجمعة في لوس أنجليس بين إسبانيا، بطلة أوروبا، وبلجيكا.