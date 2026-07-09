ميتوما.. صدم درّاجا واعتذر

اعتذر الياباني كاورو ميتوما، لاعب فريق برايتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن صدم درّاج بسيارته في طوكيو العاصمة، وفق ما أعلنت الشركة التي تدير أعماله، عبر بيان صحافي، الخميس.

وأوضحت إدارة اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، أنه اصطدم بدرّاج عند الـ 08:45 من صباح الأربعاء بتوقيت طوكيو، مضيفة: «وقع الحادث بسبب عدم انتباه اللاعب للطريق أمامه، وفور وقوع الحادث، تحقق من حالة الطرف الآخر، وامتثل لتعليمات عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان».

وأتابع البيان: «نود تقديم أعمق وأصدق اعتذار للشخص الذي تعرّض لإصابات في الحادث، وكذلك لجميع المتأثرين، ميتوما يأخذ هذا الحادث على محمل الجد، ويشعر بالتعاطف والأسف تجاه الشخص المتضرر».

ونُقل الدراج إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، وتبيّن أنه يعاني من كدمات، فيما لم يُصب ميتوما بأذى.

وغاب ميتوما عن منافسات كأس العالم 2026، المنظمة حاليًا في أمريكا الشمالية، بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أقل من أسبوع على إعلان اليابان تشكيلتها للنهائيات التي ودعتها من دور الـ32، على يّد البرازيل.

واستبعد ميتوما من تشكيلة اليابان بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية خلال فوز برايتون على وولفرهامبتون 3ـ0 مايو الماضي.

ويُعد ميتوما من أبرز لاعبي اليابان، وسجل هدف الفوز في مباراة تجريبية جمعت منتخب بلاده بإنجلترا في ويمبلي، مارس الماضي، وانتهت 0ـ1.