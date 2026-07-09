الإصابة تُحرم عداء أستراليا من بطولة العالم

أعلن الأسترالي جوت جوت، العداء الواعد، الخميس، غيابه عن بطولة العالم لألعاب القوى ​تحت 20 عامًا، المقررة في أغسطس المقبل، بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى خلال التدريبات في برزبين.

وكتب العداء عبر منشور بثه في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، لكن ليس لدي خيار آخر سوى تقبل الوضع، أدرك ⁠أن هذا جزء من رياضة ألعاب ‌القوى، وسأركز ‌الآن على إعادة التأهيل خلال الأسابيع ​والأشهر المقبلة، وسأحرص ‌على العودة في عام 2027 بشكل أفضل ‌وأقوى وأسرع».

واختير جوت، صاحب الـ18 عامًا، لتمثيل أستراليا في سباقي 200 متر، والتتابع أربعة في 400 متر، خلال البطولة المنتظر انطلاقها في يوجين ‌بولاية أوريجون.

وقرر جوت ​عدم ⁠المشاركة ​في دورة ⁠ألعاب الكومنولث، يوليو الجاري، في جلاسجو للتركيز على بطولة العالم تحت 20 عامًا، إلا أن الإصابة أنهت موسمه مبكرًا.

وفرض جوت، وهو ابن لمهاجرين من جنوب السودان، هيمنته على ساحة ألعاب القوى، بعد أن سجل رقمًا قياسيًا عالميًا لفئة تحت 20 ‌عامًا، بزمن قدره 19.67 ثانية، في سباق 200 متر خلال بطولة ⁠أستراليا ⁠المنظمة في سيدني، أبريل الماضي، محطمًا بذلك رقمه القياسي الوطني.

ولم يتمكن جوت من تكرار هذا الأداء في لقاء الدوري الماسي الذي لعب في الدوحة العاصمة القطرية، يونيو الماضي، بعدما حل في المركز السادس بزمن قدره 20.60 ثانية.

واحتل الشاب الأسترالي المركز الثالث في سباق 150 مترًا، الذي نادرًا ما ينظم، خلال لقاء أوسترافا جولدن ​سبايك الذي احتضنته ​التشيك، يونيو الماضي، مسجلًا زمنًا قدره 14.96 ثانية.