أبها يخطف براهيمي من الغرافة

وقعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًا مع الجزائري ياسين براهيمي، صانع ألعاب فريق الغرافة القطري، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وسبق للدولي الجزائري السابق أن احترف في ستاد رين الفرنسي موسم 2009ـ2013، قبل أن يعيره إلى كليرمون، وفي موسم 2012 انتقل إلى نادي غرناطة الإسباني، واحترف بنادي بورتو البرتغالي منذ 2014ـ2019، لينتقل بعدها إلى الدوري القطري مع الرياض ولمدة أربعة مواسم، وفي 2022 وقع مع نادي الغرافة، قبل الانتقال إلى دوري روشن مع أبها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة النادي الجنوبي أبرمت عقدًا احترافيًا مع صفوان الجهني، الظهير الأيسر، البالغ 23 عامًا، قادمًا من نادي الطائي.

وتدرج الجهني في الفئات السنية بنادي التعاون، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع نادي جادران بوريتش الكرواتي 2022، وفي الموسم الذي يليه عاد للسعودية، ولعب مع الطائي قبل انتقاله إلى أبها.

وبيّن المصدر أن المدافع الكوراساوي جوريان جاري سيلتحق ببعثة الفريق في سلوفينيا، خلال الأيام المقبلة، عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، في حين التحق الهولندي سيلا سو بالمعسكر الذي ينظم حاليًا.