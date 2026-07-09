المحياني يقود الأنوار في يلو

اتفقت إدارة نادي الأنوار مع عيسى المحياني، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، الموسم المقبل، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن المحياني سيتولى الدفة الفنية للأنوار خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ برسم خطة الموسم الرياضي الجديد، من خلال تنظيم معسكر خارجي، ودراسة ملفات اللاعبين الأجانب والمحليين، استعدادًا للدخول في منافسات الدوري.

وحصل المحياني «43 عامًا» على الرخصة التدريبية «PRO» من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مايو الماضي، وأنهى فترة المعايشة التدريبية مع الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال، ضمن استكمال تأهيله مدربًا محترفًا.

وسبق للمحياني الدولي السباق أن خاض عدة تجارب احترافية لاعبًا، قبل اعتزال الكرة، تنقل خلالها بين أندية الوحدة والهلال والأهلي والشباب والاتحاد ونجران، وحقق العديد من الإنجازات، سواءً على الصعيد الشخصي أو الجماعي، من أهمها حصوله على لقب هداف كأس آسيا للشباب، وأفضل لاعب كرة قدم آسيوي لشهر يوليو في موسم 2002، إضافة إلى هداف الدوري السعودي موسمي 2005 و2006، وهداف دوري أبطال العرب 2008.