مبابي أمام العرب.. هدفان في 3 مباريات

يخوض كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، المواجهة الرسمية الرابعة ضد المنتخبات العربية، حينما يلاقي المغرب في دور الـ8 من بطولة كأس العالم 2026، التي تلعب الأربعاء، على ملعب «جيليت» بالقرب من بوسطن.

سجل التاريخ الدولي لقاءات مبابي أمام المنتخبات العربية في ثلاث مناسبات رسمية، لم ينجح في زيارة الشباك خلال مواجهتين منها، وتذوق طعم التسجيل في مناسبة واحدة.

تعود المباراة الأولى إلى نصف نهائي مونديال 2022 حين واجه المغرب وانتصرت فرنسا بهدفين دون رد، تلتها مواجهة تونس في دور المجموعات للمسابقة ذاتها، التي شارك فيها بديلًا، وانتهت بخسارة بلاده بهدف نظيف، دون أن يسجل في كلا اللقاءين.

شهدت المواجهة الثالثة، أمام منتخب العراق في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، نقطة تحول، إذ خاض مبابي مباراته الدولية رقم 100 بقميص «الديوك»، وقاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة، أحرز منها هدفين شخصيين، ليرفع رصيده التهديفي الإجمالي في المرمى العربي إلى هدفين فقط.

ويستعد المهاجم الفرنسي لخوض مواجهته الرابعة ضد العرب، والثانية له تاريخيًا أمام منتخب المغرب، حيث يتطلع هداف فرنسا إلى قيادة تشكيلة المدرب ديدييه ديشان لتجاوز عقبة «أسود الأطلس» ومواصلة الزحف نحو لقب عالمي جديد.