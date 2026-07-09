من هو بلعيد هدّاف التعاون الجديد؟

ولد زين الدين بلعيد، 20 مارس 1999، بمدينة الثنية بولاية بومرداس في الجزائر، نشأ في بيئة محلية عادية، وبدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة، ضمن الأحياء والملاعب المجاورة.

انضم إلى مدرسة نصر حسين داي في مرحلة الشباب، حيث تلقى تدريبات أساسية، وتطور تدريجيًا حتى وقّع أول عقد احترافي مع النادي في 31 مايو 2018.

خاض بلعيد أول مباراة رسمية مع نصر حسين داي في 20 يناير 2019، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإفريقي أمام الأهلي بنغازي الليبي. شارك في ثلاث مباريات فقط خلال الموسم الأول، ثم أصبح عنصرًا أساسيًا في الموسم التالي، سجل هدفه الأول في 30 أكتوبر 2019 أمام شباب ساورة، ما أسهم في فوز الفريق 1ـ0، وأكمل 21 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا مع النادي قبل الانتقال.

انتقل بلعيد إلى اتحاد العاصمة في 11 أكتوبر 2020 بعقد لمدة أربعة أعوام، أصبح لاعبًا أساسيًا سريعًا، وتولى شارة القيادة لاحقًا.

شارك في 104 مباريات، وسجل سبعة أهداف في الدوري مع الفريق العاصمي، وأسهم في تتويج النادي بكأس الاتحاد الإفريقي 2022ـ2023 بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني في 3 يونيو 2023. سجل هدف الفوز بركلة جزاء في كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري في 15 سبتمبر 2023، ما منح الفريق اللقب الثاني في فترة قصيرة.

انتقل إلى نادي سينت ترويدن البلجيكي في يوليو 2024 مقابل نحو 600 ألف يورو. خاض 12 مباراة في الدوري البلجيكي دون تسجيل أهداف خلال موسم 2024ـ2025، عاد إلى الجزائر في أغسطس 2025 ووقع عقدًا لثلاثة أعوام مع شبيبة القبائل.

يبلغ طول بلعيد 1.86 متر، ويزن نحو 80 كيلوجرامًا، يفضل اللعب بالقدم اليمنى، ويتمركز في خط الدفاع، قلب دفاع.

مثل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا في ست مباريات، وسجل هدفًا في 2017. شارك مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا في ثلاث مباريات عام 2018.

انضم إلى المنتخب المحلي «أ» في 2021، وخاض 11 مباراة، استدعي للمنتخب الأول في 2023، ولعب 20 مباراة، وسجل هدفًا، شارك في بطولة أمم إفريقيا 2023، وفي تصفيات كأس العالم 2026.

خاض بلعيد مسيرة شملت تطورًا من فئات الشباب في نصر حسين داي إلى الاحتراف في أوروبا، ثم العودة. حصل على لقب وصيف بطولة أمم إفريقيا للمحليين مع الجزائر في 2022.

وبحسب مصادر «الرياضية» يقترب بلعيد من الانتقال إلى نادي التعاون السعودي في الفترة المقبلة.