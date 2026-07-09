الخليج يدشن معسكر تيل

دشّن فريق الخليج الأول لكرة القدم، صباح الخميس، معسكره الإعدادي الخارجي في مدينة تيل الهولندية، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، قبل انطلاقة الموسم الجديد، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

ويستمر معسكر «الدانة» 20 يومًا، يتخلله برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب البدنية والفنية، حيث تُنظم التدريبات على ملعب سبورت بارك، إلى جانب خوض خمس مباريات تجريبية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكانت إدارة النادي الشرقي أعلنت عن تعاقدها مع البرتغالي جوزيه جوميز ليتولي الدفة الفنية للفريق، ومواطنه ميجيل كريسبو، لاعب الوسط، حتى 2028، ونواف الصعدي، والحارس الشاب محمد البراهيم.