روسيا تطعن في قرار الاستبعاد

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، ​الخميس، عن تقدمه باستئناف أمام أعلى محكمة رياضية، للطعن على قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بتمديد إيقاف الرياضيين الروس عن المشاركة في المنافسات الدولية.

وجدد المجلس في ​الثالث ‌من ⁠يوليو ​الجاري، استبعاد ⁠الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء من المنافسات الدولية، بعد أربعة أعوام من فرض العقوبات للمرة الأولى. وأوضح الاتحاد ⁠الروسي في بيان ‌صحافي أنه يعد ‌القرار تمييزيًا، مشيرًا إلى ​أنه استعان بمحامين ‌متخصصين للطعن فيه ‌أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ويعني موقف مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى استمرار حرمان الرياضيين الروس في ‌مسابقات ألعاب القوى من المشاركة الدولية، على الرغم من أن اللجنة ⁠الأولمبية ⁠الدولية رفعت مؤقتًا، الثلاثاء الماضي، تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية، في خطوة مهمة نحو إعادة دمج روسيا في الحركة الأولمبية.

وشارك الرياضيون الروس بصفة محايدة في أولمبياد باريس 2024، وكذلك في دورة الألعاب ​الأولمبية الشتوية ​في ميلانو ـ كورتينا 2026.