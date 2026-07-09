باتنا: شخصية المغرب قادرة على هزيمة فرنسا

أكد المغربي مراد باتنا، لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم، أن منتخب بلاده يملك حظوظًا كبيرة في بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2026، حينما يواجه نظيره الفرنسي عند الـ 11:00 من مساء الخميس في دور ربع النهائي.

وقال باتنا في حديث خاص لـ«الرياضية»: «أسود الأطلس اكتسبوا شخصية قوية وخبرة كبيرة في التعامل مع المواجهات الحاسمة، وحظوظه في التأهل كبيرة، على الرغم من مواجهة منتخب يملك شخصية قوية وخبرة كبيرة، واعتاد المنافسة على الألقاب وبلوغ النهائيات خلال المواسم الأخيرة».

وأضاف: «منتخب المغرب اكتسب شخصية مختلفة، وأصبح يعرف كيف يتعامل مع المباريات حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته، أعلم أن المباراة ستكون صعبة وقوية، لكن إذا حافظ اللاعبون على تركيزهم فكل شيء وارد، سواء حُسمت خلال وقتها الأصلي أو امتدت إلى ركلات الترجيح، الأهم أن يكون الجميع حاضرًا ذهنيًا وفنيًا".

وتابع لاعب الفتح قائلًا: «مواجهة الديوك تحمل دافعًا خاصًا للاعبي المغرب، الجميع يتذكر أن فرنسا كانت سبب خروجنا من نصف نهائي مونديال الدوحة، وهذا يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا حتى لا يتكرر السيناريو نفسه، أتمنى أن نحتفل هذه المرة بالتأهل».

واختتم باتنا حديثه، وقال: «المغرب تطور كثيرًا في المواسم الأخيرة، وأصبح يفرض أسلوبه ويستحوذ على الكرة حتى أمام المنتخبات الكبيرة، لعبنا أمام منتخبات قوية وأثبتنا قدرتنا على المنافسة، وأثق بأن المغرب قادر على مواصلة مشواره إذا ظهر بالشخصية التي اعتدنا عليها».