فيرستابن يقترب من ماكلارين

اقترب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، من الانضمام إلى ماكلارين، حسبما كشفت عنه تقارير عالمية، الخميس.

وأوضح موقع «موتر سبورت» العالمي، المختص في رياضة المحركات، أن النجم الهولندي يدرس بجديّة الرحيل عن ريد بُل، بعدما وصلت المفاوضات بينه وبين ماكلارين إلى مراحلها النهائية، مشيرًا إلى أن السائق الهولندي يعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد المحتمل.

وفشل فيرستابن في تسجيل أية نقاط في سيلفرستون، بسبب عطل في الجناح الخلفي، كما أصبح خارج المنافسة حسابيًا على إنهاء النصف الأول من الموسم الجاري، ضمن أول مركزين في بطولة السائقين قبل العطلة الصيفية.

ووفقًا لتقارير صحافية عدة، يتضمن عقد فيرستابن مع ريد بُل بندًا يسمح له بالرحيل، ويمكن تفعيله اعتمادًا على موقعه في الترتيب خلال الصيف، وفي حال تفعيل هذا البند، سيكون السائق الهولندي حرًا في التوقيع مع فريق آخر، على الرغم من امتداد عقده مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028.

وأبانت التقارير أن ريد بُل عرضت على فيرستابن عقدًا جديدًا يضم إزالة بند الرحيل، إلا أن السائق الهولندي رفض العرض.