قبل فرنسا والمغرب.. الوزيرة تُحذر

حذّرت مارينا فيراري، وزيرة الرياضة الفرنسية، الخميس، جماهير «الديوك» من الانفعالات، داعية إلى أن تحمل المسؤولية، قبل مباراة ربع نهائي مونديال 2026، المنظم في أمريكا الشمالية بين منتخب بلادها الأول لكرة القدم ونظيره المغربي.

وقالت مارينا: «أدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية، يجب أن يبقى الأمر احتفالًا رياضيًا، كلما ارتفعت حدة المنافسة في الأدوار الإقصائية، زادت مخاطر التجاوزات. لذلك، نحن بطبيعة الحال في حالة تأهب مع تعليمات واضحة من وزير الداخلية أُرسلت إلى كافة المحافظات لتعزيز الإجراءات الأمنية، والتحلي بأقصى درجات اليقظة، والتدخل بسرعة كبيرة، وعدم التساهل مع أيّ تجاوزات، واتخاذ عند الاقتضاء تدابير لحظر بيع الكحول في الأماكن العامة».

وأضافت الوزيرة الفرنسية: «نستعد على أمل أن تبقى هذه الأمسية قبل كل شيء احتفالًا رياضيًا».

وسبق لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، أن طلب تعزيز الإجراءات الأمنية، تحسبًا للمباريات المقبلة في كأس العالم، محذرًا أيضًا من أنه لن يتم التساهل مع أي تجاوزات، وذلك في برقية وُجهت في الأول من يوليو الجاري إلى المحافظين، ومسؤولي الشرطة، والدرك، وشرطة باريس، والأمن الداخلي.

وتُصنف السلطات الفرنسية المباريات التي يخوضها المنتخب المغربي على أنها «عالية المخاطر».

وجاءت دعوة مارينا في حديث لإذاعة «فرانس إينفو» في يوم اللقاء المتجدد بين فرنسا والمغرب اللذين تواجها في مونديال قطر 2022، وخرج «الزرق» منتصرين في نصف النهائي، قبل خسارة اللقب أمام الأرجنتين وليونيل ميسي.

وتلتقي فرنسا مع المغرب، مساء الخميس، في فوكسبره بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقبل انطلاق كأس العالم، حذرت المديرية الوطنية للأمن العام الفرنسية من «مخاطر تجاوزات في جميع أنحاء البلاد»، مع احتمال حصول مواكب صاخبة واحتفالية، وتجمعات عفوية في الطرق العامة، وإطلاق ألعاب نارية، على هامش مباريات تخوضها منتخبات، مثل المغرب، والجزائر، وتركيا.