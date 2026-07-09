31 مليونا.. تنقل ستور إلى نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الخميس، تعاقده مع الهولندي شون ستور، لاعبًا للفريق الأول، قادمًا من أياكس أمستردام، بعقد يمتد خمسة أعوام.

وأصدر أياكس بيانًا صحافيًا، أوضح خلاله أن قيمة انتقال الموهبة الشاب تقدر بـ31 مليون دولار.

وقال ستور، في تصريح صحافي أول بعد الانتقال رسميًا إلى الفريق الإنجليزي: «شعور لا يصدق أن أكون ⁠هُنا. نيوكاسل نادٍ عملاق ‌في الدوري ‌الإنجليزي الممتاز، ولطالما كان ​حلمي أن ‌ألعب في أفضل دوري في ‌العالم، لذا فإن هذا أمر مثير للغاية، أنا لاعب أحب الاستحواذ على الكرة والتمرير للأمام طوال الوقت، ‌أفضّل باللعب بين الخطوط وأشعر أن لدي الكثير ⁠من ⁠الطاقة في أسلوب لعبي، كل ما أريده هو الفوز».

وينضم لاعب منتخب هولندا للشباب، صاحب الـ18 عامًا، إلى نيوكاسل بعدما بدأ ‌مسيرته مع الفئات السنية ‌لأياكس، بعدما ألتحق ​في صفوف النادي ⁠الهولندي ​في عُمر السابعة.

وأصبح ستور، الذي يرتدي القميص رقم 14، ثالث لاعب يتعاقد معه نيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية بعد الفرنسي إوين جاوين، حارس المرمى، وجناح ساحل العاج بازومانا توري.

ويستهل نيوكاسل مشواره في ​الدوري الإنجليزي ​الممتاز باستضافة ليفربول 23 أغسطس المقبل.