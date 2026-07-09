التعاون يبيع عقد ريفاس إلى الوحدة الإماراتي

وافقت إدارة نادي التعاون على بيع المدة المتبقية من عقد الفنزويلي رينيه ريفاس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الوحدة الإماراتي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس» الخميس.

وتعاقد التعاون مع ريفاس الصيف قبل الماضي، قبل أن تفعل إدارة النادي القصيمي بند شراء العقد من ناديه الأصلي مع نهاية الموسم، وفي يوليو 2025 أعير إلى نادي اتحاد كلباء الإماراتي، ومع نهاية فترة الإعارة تم بيع ما تبقى من عقده.

ولعب ريفاس «23 عامًا» مع التعاون 39 مباراة، سجل هدفين، وصنع مثلها، فيما شارك مع اتحاد كلباء في 24 مباراة سجل خمسة أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

وتدرج ريفاس في نادي كاركاس الفنزويلي تحت 20 عامًا، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في 2020، ومثل منتخب بلاده مع فريق تحت 20 عامًا في 11 مباراة، وتحت 21 عامًا في مواجهة وحيدة، وثماني مباريات مع المنتخب الأولمبي.