العطوي يقود الفتح في روشن

اقتربت إدارة نادي الفتح من إعلان التعاقد مع السعودي خالد العطوي، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي «النموذجي» وقع اختيارها على العطوي، بعد دراسة العديد من ملفات المدربين، ولمعرفته السابقة بدوري روشن، بعد أن خاض تجربة مع الاتفاق.

وانطلق العطوي في مهماته التدريبية موسم 2008، مع نادي العيون، للإشراف على ناشئي النادي، وبعد موسم انتقل مساعدًا لمدرب ناشئي الفتح، ثم عاد إلى العيون مدربًا للفريق الأول وقاده للصعود إلى الدرجة الثانية، ومن العيون رحل إلى النجوم في الأحساء ليبدأ من الفئات السنية مجددًا، قبل أن تمنحه الإدارة قيادة الفريق الأول الذي كان يقبع في الدرجة الثالثة، وفي غضون ثلاثة أعوام أوصله إلى الدرجة الأولى مرورًا بالثانية.

في 14 يونيو 2016، عُيّن العطوي مدربًا فنيًّا للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، وفي 2018 قاد صقور الشباب إلى لقب آسيا فئة تحت 19 عامًا، ليُختار أفضل مدرب سعودي وآسيوي في ذلك الموسم، ليقود الأخضر في مونديال هولندا 2019، ليبدأ رحلة جديدة مع الاتفاق موسم 2019ـ2020، ثم مرَّ بمحطة القادسية في دوري يلو قبل أن يُغادرها إلى ضمك، وفي منتصف مايو الماضي قاد العطوي الدرعية لإنجاز كبير بصعوده إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى بعد أن تم تعيينه خلفًا للهولندي ألفريد شرودر.

إلى ذلك، تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة ماربيا الإسبانية، الإثنين المقبل، عبر مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، على أن تصل البعثة عبر حافلة من الأحساء.