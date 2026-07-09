أمام الفرنسيين.. بونو رهان الأسود

يراهن منتخب المغرب الأول لكرة القدم على براعة ياسين بونو، حارس المرمى، في مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026، أمام نظيره الفرنسي، التي يستضيفها ملعب «جيليت» بالقرب من بوسطن.

وقاد الأخطبوط منتخب بلاده إلى دور الـ 16 من كأس العالم، على حساب هولندا، عقب تألقه في صد ركلات الترجيح، التي نقلت أسود الأطلس إلى الدور المقبل.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يتألق فيها بونو أثناء ركلات الترجيح، بعد تصديات لافتة في أربع بطولات كبرى، بينها قيادته المغرب على حساب إسبانيا، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر.

وتصدى بونو حينها لركلتي ترجيح من سيرجيو بوسكيتس وكارلوس سولير، ثنائي إسبانيا، ليسهم بوضوح في فوز المغرب وعبوره نحو ربع النهائي، حيث واصل مشواره بالفوز على البرتغال بهدف نظيف في دور الثمانية، قبل الحصول على المركز الرابع في المونديال العالمي.

وخلال ركلات ترجيح مثيرة، توقع بونو، المعروف ببراعته في الوقوف أمام ركلات الجزاء، الزاوية التي سيسدد فيها كريسينسيو سمرفيل الركلة الخامسة لهولندا، ليتصدى لها، قبل أن يسجل زميله إسماعيل صيباري الركلة الحاسمة.

وخلال مسيرته، تصدى حارس أزرق العاصمة السعودي لـ 21 كرة من نقطة التنفيذ في المنطقة المحرمة، بينها تسع جزائيات، إضافة إلى 12 ترجيحية.