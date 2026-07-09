الخليج سادس محطات فولجيني

أعلنت إدارة نادي الخليج تعاقدها مع الفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب فريق لانس الأول لكرة القدم، لتمثيل «الدانة» ابتداءً من الموسم المقبل، بعقد يمتد حتى عام 2028، وفقًا لما نشره النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وتستمر قصة فولجيني في دوري روشن السعودي، بعد أن مثّل التعاون الموسم الماضي على سبيل الإعارة من لانس الفرنسي.

وقدم ابن الـ29 عامًا موسمًا مميزًا رقميًا مع «سكري القصيم»، إذ شارك في 30 مباراة ضمن منافسات الدوري، سجل خلالها خمسة أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وانطلقت مسيرة صانع الألعاب من نادي فالنسيان عام 2015، قبل أن يتنقل بين أنجيه الفرنسي وماينز الألماني ولانس، وصولًا إلى فترة إعارة مع التعاون، ليصبح الخليج محطته السادسة.

وخلال مشواره، شارك فولجيني في 401 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 49 هدفًا، وقدم 37 تمريرة حاسمة، وفق موقع «ترانسفير ماركت».