القادسية ينتظر 4 في جيرونا

ينضم أحمد الكسار، ومحمد أبو الشامات، ومصعب الجوير، وعبد الله السالم، رباعي فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى معسكر الفريق الخارجي في مدينة جيرونا الإسبانية خلال المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي، وفق ما كشف عنه مصدر خاص بـ«الرياضية».

ومنح الجهاز الفني اللاعبين الأربعة فترة راحة إضافية بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، قبل التحاقهم بزملائهم في المعسكر، من أجل الدخول تدريجيًا في البرنامج البدني والفني قبل العودة إلى السعودية.

ويواصل القادسية معسكره في إسبانيا، ضمن تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، إذ يركز الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي، وتجربة عدد من الخيارات الفنية، إلى جانب خوض مباريات تجريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

وينتظر القادسية موسمًا مزدحمًا، ينافس خلاله في دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، إلى جانب المشاركة الخارجية في دوري أبطال آسيا للنخبة.