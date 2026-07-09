تزامنا مع المونديال الإلكتروني.. «PUBGMOBILE» تُطلق التحديث الجديد

أعلنت ببجي موبايل «PUBGMOBILE» إحدى أبرز ألعاب الهاتف المحمول على مستوى العالم، والمندرجة ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في باريس العاصمة الفرنسية، الخميس، عن إطلاق تحديثها المرتقب للإصدار 4.5، إلى جانب تجارب جديدة عبر مختلف أطوار اللعب.

وحسبما أوضح المسؤولون في اللعبة، عبر بيان صحافي، يُقدّم التحديث الجديد، الذي يُعد أضخم تحديثات اللعبة حتى الآن والمتاح حتى 7 سبتمبر المقبل، طور اللعب الخاص بعالم ناروتو شيبودن، إلى جانب تعاونات مرتقبة تشمل سكوديريا فيراري إتش بي، بجانب إضافات جوهرية في طوري «عالم العجائب» و«مترو رويال».

وتُتيح «ببجي موبايل» في تحديث الإصدار 4.5 طور «ناروتو: تجمّع النينجا»، المستوحى من سلسلة ناروتو شيبودن، إحدى أبرز سلاسل الأنمي في العالم.

وتُعدّ هذه الشراكة واحدة من أضخم التعاونات في تاريخ اللعبة، حيث تُضيف تجربة لعب مُبتكرة، ومواقع متعددة، وقدرات مستوحاة من الأنمي.

ويمكن للاعبين خوض هذه التجربة والإبحار في عالم ناروتو عبر خرائط متعددة تشمل «إرانجل»، و«ليفيك»، و«سانهوك».

ويقدّم تحديث الإصدار 4.5 أيضًا محتوى موسميًا جديدًا وتحديثات على أسلوب اللعب، التي تُمكن اللاعبين من المشاركة في الموسم 31، وألتيميت رويال، والموسم العادي، وسلسلة مواسم النصف الثاني من عام 2026، مع مجموعة من المكافآت وفرص التقدم وأنشطة تشكيل الفرق طوال فترة التحديث.

وتشمل تحسينات اللعب ميكانيكية السباحة السريعة الجديدة، وتحقيق التوازن في الأسلحة الخفيفة، وسلاح ACE32، وتحسينات في التعامل مع الشاحنة العملاقة، إضافة إلى مجموعة من التحسينات على جودة الحياة داخل اللعبة.