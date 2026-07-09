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تحضيرات أهلاوية

2026.07.09 | 07:16 pm
واصل لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخميس، تحضيراتهم في المعسكر الجاري حاليًا في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية

تحضيرات أهلاوية