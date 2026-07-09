تحضيرات أهلاوية

واصل لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخميس، تحضيراتهم في المعسكر الجاري حاليًا في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الأهلي)