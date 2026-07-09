الجمعة.. البرتغال تُقدم جيسوس في مؤتمر صحافي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، عن الموعد المقرر لتقديم جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، مدربًا جديدًا للمنتخب البرتغالي الأول، خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيس، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المدرب البرتغالي، صاحب الـ71 عامًا، والاتحاد المحلي للعبة، توصلًا إلى «اتفاق كامل» وسيعقدان مؤتمرًا صحافيًا، الجمعة في الـ 03:00 مساء بتوقيت البرتغال، في مقر الهيئة الكروية بضواحي لشبونة.

ويتولى جيسوس قيادة البرتغال بعد من خروجها من دور الـ16 لكأس العالم 2026، بخسارتها أمام إسبانيا 0ـ1.

ويوقع المدرب البرتغالي، الذي غادر فريق النصر، بطل دوري «روشن» السعودي للمحترفين، مايو الماضي، عقدًا مدته أربعة أعوام، حتى نهائيات كأس العالم 2030، التي ستشارك في تنظيمها البرتغال وإسبانيا والمغرب.

وأدار جيسوس، المخضرم القديم في كرة القدم البرتغالية، عشرات الأندية في بلاده، أبرزها بنفيكا وسبورتينج، قطبا مدينة لشبونة.

وفي الخارج، أشرف على تدريب فلامنجو البرازيلي، وفنربخشة التركي، ثم انتقل للعمل مع الهلال والنصر السعوديين، وقاد الأخير، الذي يلعب في صفوفه مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، للتتويج بالدوري.

وبعد إقصاء البرتغال، أكد رونالدو، البالغ 41 عامًا، والحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، أن كأس العالم السادسة هذه كانت الأخيرة له، من دون أن يكشف ما إذا كان ينوي مواصلة مسيرته الدولية.

ومع منتخب البرتغال، الذي يقوده منذ 2023، فاز روبرتو مارتينيس بلقب دوري الأمم في يونيو 2025.