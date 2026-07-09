ليلة شبابية تجمع الضويحي والمانع

يحيي الفنانان عبد العزيز الضويحي وعبد الله المانع، 16 يوليو الجاري، حفلًا غنائيًا في مدينة جدة، على مسرح عبادي الجوهر، برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، وتنظيم بنش مارك.

ويأتي الحفل ضمن روزنامة الفعاليات الفنية التي تقدمها الشركة، بإنتاج متكامل يواكب أعلى معايير تنظيم الحفلات، من خلال منظومة تشغيلية متقدمة، وتقنيات صوتية وبصرية حديثة، بما يضمن تجربة فنية ثرية تليق بجمهور الموسيقى في السعودية.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل يوم 8 يوليو عند الـ 08:00 مساء عبر منصة Webook، حيث يعكس الحفل استمرار بنش مارك في تقديم تجارب ترفيهية متكاملة، ترتكز على استقطاب نخبة من الفنانين، بما يسهم في إثراء المشهد الفني، وتعزيز مكانة السعودية وجهة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات والحفلات الغنائية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية قطاع الترفيه وجودة الحياة.