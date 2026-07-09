7 تجريبيات تجهز الأهلي

أعلن نادي الأهلي خوض الفريق الأول لكرة القدم 7 مباريات تجريبية خلال تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، وفق ما نشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الخميس.

وتبدأ اختبارات الأهلاويين من بوابة مواجهة إف سي بينتسجاو زالفيلدن النمساوي السبت المقبل، على أن يلاقي بعدها بأربعة أيام هولشتاين كيل الألماني، ثم ريو آفي البرتغالي في 19 يوليو الجاري، ويواجه فيتوريا جيماريش البرتغالي 24 من الشهر ذاته، قبل أن يخوض مباراتين في اليوم ذاته 28 يوليو أمام بورتيمونينسي البرتغالي عند الـ 01:00 ظهرًا، وفولهام الإنجليزي في الـ 08:00 مساءً.

وبعد العودة من معسكره الإعدادي الذي يمر بمرحلتين في النمسا والبرتغال يواجه الأهلي نظيره أبها 6 أغسطس المقبل.

وتقرر أن تنقل 6 مباريات تجريبية على منصة «stc tv»، بينما تلعب مواجهة بورتيمونينسي خلف الأسوار المغلقة.

ويواصل الأهلي معسكره الخارجي الذي انطلق الجمعة الماضي في مدينة سالفيلدن النمساوية، ويستمر حتى 16 يوليو الجاري، قبل الانتقال إلى البرتغال لخوض المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي حتى 28 من الشهر ذاته.

وينتظر الأهلي موسمًا مزدحمًا بالاستحقاقات، إذ ينافس في دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى كأس القارات للأندية.