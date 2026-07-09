الدنمارك تؤهل إريكسن

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، الخميس، عودة كريستيان إريكسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدنمارك، من أجل الخضوع لبرنامج تأهيلي ‌فردي.

وأصدر النادي الألماني بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «نواصل تمنياتنا لكريستيان بكل التوفيق في رحلة تعافيه».

وأوضح فولفسبورج أن قرار العودة تم اتخاذه بعد ‌التشاور بين إريكسن، صاحب الـ34 عامًا، وديتر هيكنيج، مدير الفريق.

وأكد النادي الألماني على استمرار تواصله مع اللاعب الدنماركي والطاقم الطبي ⁠خلال ⁠فترة تنفيذ البرنامج العلاجي.

وسقط إريكسن ‌خلال ⁠مباراة ​تجريبية مع المنتخب الدنماركي أمام أوكرانيا، يونيو الماضي، وسبق له المعاناة من أزمة قلبية خلال مواجهة فنلندا في المباراة ⁠الافتتاحية لبلاده في ‌بطولة ‌أوروبا في كوبنهاجن ​عام ‌2021.

وانضم إريكسن للفريق الألماني في صفقة انتقال مجانية، ​سبتمبر الماضي، بعد ​رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.