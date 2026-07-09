بعد إنجاز الكبار.. الأحلام تُراود مواهب الرأس الأخضر

احتشد الآلاف من المشجعين، ملوحين بالأعلام، في برايا عاصمة الرأس الأخضر، لاستقبال لاعبي منتخب بلادهم الأول لكرة القدم، بعد أداءُ مشرف، في الظهور الأول المونديالي، خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث أحاطوا باللاعبين فور مغادرتهم المطار.

وفي وسط مدينة برايا، وتحديدًا في واحدة من أبرز أكاديميات التدريب، يراود طلاب، لا تتجاوز أعمارهم تسعة أعوام، حُلم إعادة هذه اللحظات إلى بلادهم، وتحقيق التأهل مرة أخرى إلى المونديال، وتمثيّل الرأس الأخضر أمام منتخبات العالم.

ومنذ تعادلهم الافتتاحي في دور المجموعات أمام إسبانيا، وحتى خسارتهم التي بنتيجة 3ـ2 في أدوار خروج المغلوب من الأرجنتين، حاملة اللقب، نجح منتخب الرأس الأخضر في إحباط بعض أفضل المهاجمين في العالم، وأظهروا نزعة هجومية خاصة بهم بعدما دفعوا بفريق ليونيل ميسي ‌إلى الشوطين ‌الإضافيين.

وأوضح المشجع ريناتو ريبيرو أنه شعر بسعادة غامرة برؤية فريقه، الذي يمثل ​دولة ‌تقع ⁠قبالة ​غرب إفريقيا، ⁠ويبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، لتصبح الأقل سكانًا على الإطلاق التي تصل إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم، وهي تتحدى التوقعات الضعيفة، التي سبقت البطولة، مضيفًا: «لقد منحونا فرصة بنسبة واحد في المئة فقط، لكني كنت أقول دائمًا إن الواحد في المئة تعني الكثير بالنسبة لنا، أكبر فخر لي رؤية أن منتخبنا الوطني سيترك للشباب رغبة أكبر في ممارسة اللعبة».

وتظهر الطبيعة الملهمة للأداء القوي لمنتخب الرأس الأخضر جليًا في أكاديمية «بولا برا فرينتي» في ⁠برايا العاصمة، التي تأسست عام 2010، ورسخت مكانتها سريعًا مركز تطوير وطني رائد.

وأكدت سيلفيريا ‌نيديو، مدربة الأكاديمية والمنتخب الوطني للسيدات، أن مستقبل كرة القدم في الرأس ‌الأخضر، للرجال والسيدات على حد سواء، قوي وكبير.

وتُعد الأكاديمية ساحة تدريب ​أولى للعديد من اللاعبين في تشكيلة منتخب الرجال بكأس ‌العالم 2026، بما في ذلك المدافع جواو باولو فرنانديز، وكيفن بينا، لاعب الوسط، الذي سجل أول ‌هدف للرأس الأخضر في تاريخ كأس العالم خلال مباراة دور المجموعات بمرمى أوروجواي.

ويتدرب في الأكاديمية حاليًا نحو 240 لاعبًا، تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عامًا، وجميعهم متأثرون بالإنجاز الأخير للرأس الأخضر.

وقال سيزار ألكسندر فرانكا، البالغ 12 عامًا، الذي يتدرب في الأكاديمية منذ أن كان في السادسة من عمره: «أريد الوصول إلى أعلى مستوى يمكن أن تأخذني إليه كرة القدم، أحب عائلتي وأريد ‌أن أجعلهم فخورين بي».

أما مارسيلو بيريرا فاليرا، صاحب التسعة أعوام، الذي يقضي عامه الثالث في الأكاديمية، ويحلم أيضًا باستدعائه للمنتخب الوطني، فيقول: «أريد تحقيق أشياء عظيمة من خلال كرة ⁠القدم».