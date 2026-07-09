قبل الأولمبياد.. تشيروندولو يتولى مهمة أمريكا

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الخميس، تعيين ستيف تشيروندولو، مدربًا لمنتخب تحت 23 عامًا، المنتظر مشاركته في أولمبياد لوس أنجليس ‌2028.

وقال تشيروندولو في بيان صحافي، بثّه اتحاد اللعبة الأمريكي: «أعتقد أن لدينا مجموعة مثيرة من اللاعبين تتمتع بإمكانات هائلة، وأتطلع إلى توفير بيئة تمكنهم ​من تحدي أنفسهم، ​والنمو معًا، وتمثيل بلدنا بفخر».

وقاد تشيروندولو، الذي خاض ​87 ‌مباراة ⁠دولية، ​وشارك في ⁠ثلاث نسخ من بطولات كأس العالم مع المنتخب الأمريكي، عندما كان لاعبًا، فريق لوس أنجليس إف سي للفوز بكأس الدوري ⁠المحلي مدربًا ‌في 2022، بعد أن ​عمل ‌مدربًا في ألمانيا على ‌مستوى فرق الشبان.

ووصل الفريق الأمريكي إلى دور الثمانية في أولمبياد باريس 2024، وكانت ‌هذه مشاركتها الأولى في الأولمبياد منذ عام ⁠2008، ⁠وحجز مقعده في دورة 2028 بصفته البلد المضيف.