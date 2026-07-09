بانتقال حر.. ميلييه يحرس مرمى «المدفعجية»

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الخميس، تعاقده مع الفرنسي إيلان ميلييه، حارسًا لمرمى الفريق الأول لكرة القدم، في ​صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن صفوف ليدز يونايتد.

وقال ميلييه في بيان صحافي أصدره بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي: «سعيد للغاية، وفخور بالانضمام إلى أرسنال، لا ‌أطيق الانتظار ‌لأظهر مدى حبي لهذا ​الشعار، ‌ولا ⁠أطيق الانتظار للفوز ​بالبطولات ⁠مع هذا الفريق، لأن هذا نادٍ يحتاج إلى رفع الألقاب باستمرار».

وأضاف حارس المرمى الفرنسي: «أولًا وقبل كل شيء، أريد أن أبدأ العمل مع حراس المرمى في الفريق، لأظهر مستواي الحقيقي، وأواصل تطوير مهاراتي وقدراتي، ثم بالطبع أريد أن أحصل على بعض الوقت للمشاركة، ⁠لأن هذا ما افتقدته العام الماضي».

وينضم ميلييه، صاحب الـ26 عامًا، إلى «المدفعجية» بعد سبعة مواسم قضاها مع ليدز، وخاض 215 مباراة في المسابقات كافة، وحافظ على شباكه نظيفة في 70 مباراة.

ويواجه ميلييه ‌منافسة قوية لحجز ‌مكان في التشكيلة الأساسية مع ديفيد رايا، الحارس ​الأساسي، الذي ‌فاز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي، الموسم ‌الماضي.

وبدأ ميلييه مسيرته في فريق مسقط رأسه لوريان، وتخرج من أكاديمية النادي قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول في عام 2018، وهو في عمر 18 عامًا، وبعد أن لعب 28 مباراة في الدوري خلال موسم ⁠2018ـ2019، انضم ⁠إلى ليدز على سبيل الإعارة في أغسطس 2019.

وساعد حارس المرمى فريق ليدز في الصعود إلى الدوري الممتاز بموسمه الأول في إنجلترا، لينتقل إلى الفريق لاحقًا بصفة نهائية.

وواصل ميلييه مسيرته ليخوض 107 مباريات في دوري الأضواء مع النادي الذي يتخذ من مقاطعة يوركشاير مقرًا له.

ويرتدي ميلييه القميص رقم 30، وسينضم إلى زملائه الجدد في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، ​استعدادًا لمباراة أرسنال الافتتاحية ​في الدوري أمام كوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا، 21 أغسطس المقبل.