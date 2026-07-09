آنج يشترط بينتو بمقابل

طلب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، التعاقد مع حارس مرمى محلي مميز، مع الإبقاء على نواف العقيدي، مقابل التخلي عن الحارس البرازيلي بينتو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن النصر سيتجه للتعاقد مع ظهير أجنبي في حال رحيل بينتو، مستفيدًا من المقعد الأجنبي الذي سيصبح شاغرًا.

وفي ملف الوسط، حدد بوستيكوجلو التعاقد مع لاعب محور «رقم 6» ليكون بديلًا للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وبيّنت المصادر أن المدرب الأسترالي سيقرر مصير بقية اللاعبين الأجانب، خلال معسكر البرتغال المقبل.

وكان النصر قد أعلن رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بعد ثلاثة مواسم قضاها مع النادي العاصمي، حقق فيها لقبي دوري روشن، وكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

في حين تبقى في عقد بينتو مع النصر نحو موسمين.