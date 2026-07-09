«بوليفارد بيزنس بارك».. اكتمال المشروع الملياري في الرياض

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، الخميس، عن اكتمال الأعمال في مشروع «بوليفارد بيزنس بارك» «Boulevard Business Park»، أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في السعودية.

وقال آل الشيخ في تصريح له: «الحمد لله، بتوفيق الله، ثم بدعم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله، اكتمل مشروع بوليفارد بزنس بارك، أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في السعودية، باستثمار يتجاوز مليار ريال».

مضيفًا: «يضم المشروع 9 مبانٍ مكتبية بمساحات تأجير تتجاوز 60 ألف متر متربع، إضافة لمساحات تجارية، ومقرات رئيسة للشركات، ومساحات عمل مشتركة، وأكثر من 1300 موقف سيارة بالشراكة مع شركة حي للتطوير العقاري، وبالتعاون مع صندوق REQ العقاري - الفرنسي كابيتال، وبإدارة وتشغيل شركة صلة».

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تصريحه بـ «عزيمة السعوديين ما لها حدود ولا سقف والمقبل بإذن الله أعظم».

وكان آل الشيخ أعلن، أغسطس 2024، عن إطلاق مشروع «بوليفارد بيزنس بارك» ضمن منطقة «بوليفارد سيتي»، باعتباره المرحلة الأولى من المخطط الحضري لإعادة تخطيط وتنظيم منطقة «بوليفارد ديستريكت» بالشراكة مع القطاع الخاص.