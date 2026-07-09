قبل موسمين.. بخاري يترك الفتح

أنهى نادي الفتح العلاقة التعاقدية مع أمين بخاري، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد موسم واحد فقط من بدايتها.

وأعلن النادي عن رحيل بخاري «29 عامًا» عن الفريق، علمًا أن عقده كان سينتهي بعد موسمين، بعدما انضم خلال انتقالات صيف 2025 قادمًا من النصر في صفقة انتقال حر.

ومنح «النموذجي» اللاعب مخالصة مالية، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق ودي لإنهاء العلاقة بالتراضي.

ولعِب بخاري خمس مباريات فقط مع الفريق، كُلُّها ضمن دوري روشن السعودي.

وتعاقد النصر مع الحارس عام 2020 وأعاره إلى فرق العين والاتفاق وضمك، قبل أن ينتهي عقده العام الماضي.

وخلال أغلب فترات الموسم الماضي، اعتمد الفتح على الحارس الإسباني فيرناندو باتشيكو بصفة أساسية