«فيفا» يوقف كوانساه مباراتين

يغيب جاريل كوانساه، مدافع المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن مواجهة النرويج في ربع نهائي من مونديال 2026، الأحد، وعن الدور نصف النهائي في حالة تأهل «الأسود الثلاثة»، بعد إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخميس.

وحصل كوانساه على بطاقة حمراء مباشرة أمام المكسيك في دور الـ16، بالدقيقة 54، في دور الـ 16، وذلك بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد الـ VAR.

ويضيف غياب مدافع باير ليفركوزن الألماني مشكلة أخرى للمدرب توماس توخيل في مركز الظهير الأيمن، بعد غياب ريس جيمس عن المباريات الثلاث الأخيرة لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وينوب جيد سبينس وكوانساه عن مركز الظهير الأيمن، لكن كلاهما يعانيان. وما زالت الشكوك تحوم حول مشاركة جيمس في دور الثمانية، بعد غيابه عن التدريب الأربعاء.

واضطر إزري كونسا للانتقال إلى مركز الظهير الأيمن في نصف الساعة الأخير خلال الفوز الصعب على المكسيك 3-2، ويمكن أن يلعب مجددًا في المركز نفسه مع انتقال جون ستونز إلى قلب الدفاع.

وحسبما ورد كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يبحث عن خيارات لاستئناف إيقاف كوانساه بعدما تم تعليق عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون بشكل مثير للجدل من قبل «فيفا».

وتم السماح لبالوجون باللعب أمام بلجيكا في دور الـ 16، «1-4»، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، بمراجعة إيقاف اللاعب.