إصابة بولسيتش.. كسر وكدمة في الساق

كشف المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، الخميس، عن إصابة مهاجمه كريستيان بولسيتش بكسر في ساقه خلال الخسارة 1ـ4 أمام بلجيكا في دور الـ 16 من مونديال 2026.

وبدا أن بولسيتش قد تعرض للإصابة في بداية الشوط الثاني من مباراة الإثنين، عندما حاول تسديد الكرة لكنه ركل الجزء الخلفي من ساق البلجيكي يوري تيليمانس لاعب الوسط.

وحاول لاعب ميلان الإيطالي، إكمال المباراة رغم الإصابة، لكن تم استبداله بعد دقائق قليلة، بعدما تأخرت أمريكا بنتيجة 1-3.

وكتب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: «تم تشخيص إصابة كريستيان بولسيتش بكسر صغير وكدمة في عظمي الساق في ساقه اليمنى». وسيتعاون الاتحاد مع ميلان الإيطالي في وضع خطة علاج اللاعب.

وبينما لم يُحدّد الاتحاد الأمريكي موعدًا لتعافي لاعبه، فإن طبيعة الإصابة تعني أنه لن يتمكن من اللعب مع فريقه قريبًا، لكن موقع «ذا أثلتيك» ذكر أن بوليستش سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، وليس لأشهر نقلًا عن مصادر مُطّلعة على التشخيص.

ويبدأ ميلان مشواره في الدوري الإيطالي في 23 أغسطس المقبل.