ويمبلدون.. ليندا وكارولينا النهائي التشيكي الأول

تأهلت التشيكية ليندا نوسكوفا إلى نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب إحدى البطولات الأربع الكبرى بعدما تغلبت على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-4 و6-4، الخميس، ​في دور نصف النهائي لتضرب موعدًا مع مواطنتها كارولينا مخوفا في أول نهائي تشيكي خالص.

وبعد الاهتمام الشديد الذي ساد خلال فوز مواطنتها كارولينا مخوفا على كوكو جوف في وقت سابق في الملاعب الرئيسة في منتصف درجات الحرارة المرتفعة، بدأت ليندا صاحبة الـ21 عامًا هادئة وواثقة في اللعبة.

وسيكون النهائي المقرر السبت المقبل، هو الأول بين لاعبين يمثلان الدولة نفسها في⁠ نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ بطولة أمريكا المفتوحة ‌لعام 2017، عندما هزمت سلون ستيفنز ‌مواطنها ماديسون كيز.

وبفوز ليندا في نصف النهائي، تأكد أن لقب ‌السيدات سيذهب إلى اللاعبة التشيكية الثالثة خلال أربعة أعوام.